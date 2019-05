Results from Newmarket on Fergus Show

THE following are the results from the Newmarket on Fergus Show which was held on Sunday May 5:

Show Jumping Results

Horses

Event 1: 90cm

K Kerin, Congary Ark (S Kerin),

T Lane, Jackson Golden Dusk (A Lane)

M Burke, Troublegum (C Burke)

M Downey, Regal Pressure (M Downes Rigney)

L Enright, Quickstep Commader (E Enright)

C Liddy, Salute to Captain (E Liddy)

K O’Brien, The Little Lion Man (K O’Brien)

W O’Dea, Ambi (W O’Dea)

L Enright, Lantemder Recession (L Enright)

L Enright, Kereen Cobra (E Enright)

J Carew, Phyllair Clover (R Hourigan)

Event 2: 1.00m

T Lane, Jackson Golden Dusk (A Lane)

K Kerin, Corgary Ark, (S Kerin)

J McGrath, Riogran De (D Burke)

M Downes, Regal Pressure, (M Downes Rigney)

A Nunan, Ratheredagh Girl (C Nolan)

M McNamara, Simply Casanova (C McNamara)

D Jackman, Great Balls of Fire (D Jackman)

P Jackman, Sire Lance (P Jackman)

P Jackman, Cruising the Ring (D Jackman)

Event 3: Amateur Handicap

1: R Cushen, Calypso Dario Diamond (A Cushen)

2: P Jackman, Cruising the Ring (D Jackman)

3: S Barry, Fountain Athlete (S Barry)

4: P Jackman, Sire Lance, (D Jackman)

5: N Cobbe, One Eleanor (N Cobbe)

6: M Manning, Lazy Coolcaum, (M Manning)

Event 5: Ladies 1.1m (Qualifier)

1: E Gupta, Reiss (K Gupta)

2: M McNamara, Simply Cassanova (C McNamara)

3: R Ni Cheallaigh, Clare Quest Jimmy Mac (R Ni Cheallaigh)

4: L Casey, Millseree Lana, (A Twomey)

5: S Jackman, Danaher (A Jackman)

Event 6: 1.10m

1: M Manning, Lady Coolcaum, (M Manning)

2: M O’Halloran, New Prettier Girl (L O’Halloran)

3: M Burke, Dark Son Ces (P O’Keefe)

Ponies

Event 8: 138/148, 80cm

E Barry, Soheen Silver (S Barry)

H Saunders (Lickeen Clover (H McInerney)

G Quinn (Queen Lizzie (C Quinn)

Event 9: 138, 90cm

A Hannon, Golden Grove Secret (V Hannon)

M McGann, Telling Thomas (A Pahir)

T Lane, My Misty Dawn (E Lane)

TJ Carey, Urlanmore JJ (G Carey)

L Casey, Silver Skibbereen (M Twomey)

S Laverty, Glencar Benucy (A Cahir)

Event 10: 138, 1.00m

1: E Costello, Golden Copper (D Costello)

2: M McNamara, Mayfield Celebration (D McNamara)

3: Y Madden, Kiltormer Grey Alert (A Coffey)

4: C Maguire, Gowernhass Boy (L Maguire)

5: M Egan, Amirrild, (K Egan)

6: M McCartan, Casilet Bullet Proof (S McCartan)

Event 11: 148, 90cm

C Costello, Smokie Charlie (T Costello)

J Cregan, Ballytiglea Bramble, (S Duggan)

M MCNamara, Carismo Clover (C McNamara)

K Carr Pass the Star (L Carr)

K Lynch, Annagh Golden Dun (S Duggan)

B Quinn, Dadas Little Prince (L Quinn)

R Ni Cheallaigh, Claughaun Patchy, (N Ni Cheallaigh)

J O’Connor, Hunting Garrett (O Devereaux)

Event 12: 148 1.00m

J Hannon, Corbeagh Legend (S Duggan)

D O’Neill, Sir Henry (L Twomey)

D O’Neill, Black Assassin (S Walshe)

Carrowvilla Farm, Oh Reilly (J McMahon)

K Carr, Pass the Star (L Carr)

Y Madden, Parc Lacose (J Coffey)

P Troy, Miss Vic (E Troy)

Event 13: 148cm, 1.10m

M Coffey, Sparkling Apache Gold (A Coffey)

E Costello, Joaquin Phoenix (S Costello)

C Costello, Smokie Charlie (E Costello)

Carrowvilla Farm, Oh Reilly (J McMahon)

Event 14: 128cm U8 60cm

C Hannon, Askamore Lass, E.K. Hannon

A Barry, Rough Rebel, M Barry

N Cobbe, Urlanmore Kenobi (N Cobbe)

M Carroll, Copper Q ( E Carroll)

M Nelson, Just Little (E Rogan)

S Hawkins, Annaghmore Mini Money (A Hawkins)

Event 15: 128 U10

M Carroll, Copper Q (E Carroll)

C Hannon, Askamore Lass, (H Hannon)

T Barry, Banner Spirit (T Barry)

A Barry, Strom Trooper Lml (A Barry)

E Dore, Gill Chan Kenny (J Dore)

F Mangan, Kitty Kitty Bang Bang (J Mangan)

M Costello, Seanie Thunder (J Costello)

E Tighe Ardrahan Jess (M Russell)

S Hawkins, Anamore Mini Monde ( A Hawkins)

Event 16: 128 70cm (Munster Star of the Future Q)

A Hynes, Gleninagh Bingo (A Hynes)

A Hynes, Gleninagh Inis Dome (A Hynes)

E Dore, Cill Chan Kenny ( J Dore)

A Cummins, Banner Archie (T Cummins)

M Costello, Seanie Thunder ( J Costello)

K Kerin, Langan Misty (SM Kerin)

R Barry, Mabaroon Splash Mountain (T Barry)

T Glynn (Ima Star Boy (E Lynch)

R Troy, Albert (D Troy)

A Clancy, Ziggys Quest, A Clancy

S O’Reilly, Lighning Strikes Twice, JJ O’Reilly

A Barry, Rough Rebel, A Barry

P Troy, Albert, D Troy

K Kerin, Langans Daisy, S Kerin

S Brosnan, Miss Valentine, J Brosnan

Event 17: 128cm, 80cm

A Hynes, Gleninagh Inis Dom (A Hynes)

P Williams, Parc Kickin It (A Barry)

E Tighe, Ardavon Jess (M Russell)

P Troy, Albert (D Troy)

J Barry, Collier, (U Barry)

C Hannon, Hogelands Yara (H Hannon)

E Barry, Mabarvan Splash Mountain (T Barry)

O Sharkey, Molly Polly (J Dore)

E Barry, Toymistress (B Barry)

T Moloney, Ross Layne Rob Roy (T Moloney)

A Barry, Megamind (A Barry)

Event 18: 128cm, 90cm

1: E McKiernan, Xzibit (M Hannon)

2: E Barry, Toymistress (B Barry)

3: N Stafford, Rochastown Little Chief (E Lynch)

4: E Barry, Glenklen Irish Pride (T Barry)

5: C Hannon, Hogelands Yara (M Hannon)

6: D Geaney, Charlie Boy Blue (K Dore)